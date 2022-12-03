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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Магуайр: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»

03 Декабря 2022 • 19:47 Комментировать (1)

Защитник Гарри Магуайр высоко оценил перспективы Маркуса Рэшфорда – своего партнёра по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

«Маркус может стать одним из лучших в мире. Думаю, он должен стремиться к этому. У нас в «Манчестер Юнайтед» был трудный год, это влияет на всех. В этом сезоне Рэшфорд играет с большей свободой, он получает радость от игры и возвращается к своим лучшим кондициям», - высказался Магуайр для talkSPORT.

В настоящий момент Гарри Магуайр и Маркус Рэшфорд находятся в расположении сборной Англии на чемпионате мира. Команда готовится к матчу 1/8 финала турнира против Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Маркус Рэшфорд Гарри Магуайр
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Декабря 2022 в 20:21
После тебя если только , вы оба лучшие в мире , тупарь
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