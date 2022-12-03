​Магуайр: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»

Защитник Гарри Магуайр высоко оценил перспективы Маркуса Рэшфорда – своего партнёра по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

«Маркус может стать одним из лучших в мире. Думаю, он должен стремиться к этому. У нас в «Манчестер Юнайтед» был трудный год, это влияет на всех. В этом сезоне Рэшфорд играет с большей свободой, он получает радость от игры и возвращается к своим лучшим кондициям», - высказался Магуайр для talkSPORT.

В настоящий момент Гарри Магуайр и Маркус Рэшфорд находятся в расположении сборной Англии на чемпионате мира. Команда готовится к матчу 1/8 финала турнира против Сенегала.