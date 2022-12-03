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​«Тоттенхэм» может отпустить Лукаса Моуру бесплатно слухи

03 Декабря 2022 • 19:40 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport Witness, 30-летний футболист имеет отличные отношения с руководителями лондонского клуба, поэтому «шпоры» могут отпустить игрока в родную Бразилию бесплатно, несмотря на контракт до средины 2024 года.

Лукас Моура уже контактировал со своим родным «Сан-Паулу», однако этот клуб не способен потянуть зарплату форварда. Теперь Моуру слухи связывают с другим бразильским клубом – с «Фламенго».

В сезоне 2022/2023 Лукас Моура провёл за «Тоттенхэм» 11 матчей. Результативными действиями форвард не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лукас Моура Трансферы футбола - зима 2023
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