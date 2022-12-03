Лидирующий в Английской премьер-лиге «Арсенал» хочет усилить свой состав в январе, чтобы всерьёз претендовать на титул чемпиона. Как сообщает Calciomercatoweb, «канониры» планируют купить зимой Марко Асенсио у «Реала».

Действующий контракт Марко Асенсио с мадридским грандом истекает в конце сезона, то есть в январе «Арсенал» будет иметь возможность подписать 26-летнего игрока по приемлемой цене.

Ранее Марко Асенсио говорил о том, что он рассчитывает провести в «Реале» ещё много лет.

Всего за «Реал» Марко Асенсио провёл 250 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 52 гола и 27 результативных передач.