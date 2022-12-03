Влаховича связывают с переходом в английский топ-клуб

Нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича связывают с возможным переходом в топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от итальянского издания Calciomercato, в услугах форварда сборной Сербии заинтересован «Ливерпуль».

Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. В клубе сейчас раздумывают насчёт того, стоит ли делать предложение по трансферу в январское окно.

Напомним, Влахович в этом сезоне отметился шестью голами и одним ассистом в Серии А. На чемпионате мира серб записал на свой счёт один гол в одном матче против сборной Швейцарии.