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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Влаховича связывают с переходом в английский топ-клуб

03 Декабря 2022 • 16:22 Комментировать

Нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича связывают с возможным переходом в топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от итальянского издания Calciomercato, в услугах форварда сборной Сербии заинтересован «Ливерпуль».

Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. В клубе сейчас раздумывают насчёт того, стоит ли делать предложение по трансферу в январское окно.

Напомним, Влахович в этом сезоне отметился шестью голами и одним ассистом в Серии А. На чемпионате мира серб записал на свой счёт один гол в одном матче против сборной Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Душан Влахович
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