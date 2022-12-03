Тен Хаг хочет оставить Рэшфорда в «МЮ» на долгие годы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался под впечатлением от игры нападающего Маркуса Рэшфорда на старте сезона, а также в составе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. По информации от журналиста Лори Уитуэлла, нидерландский специалист хочет, чтобы Маркус остался в команде на долгие годы.

В данный момент контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2024 года. Стороны планируют обсудить новое соглашение после чемпионата мира. Есть оптимизм, что компромисс будет найден.

Рэшфорд сейчас входит в пятёрку лучших бомбардиров мундиаля с тремя голами на счету. В Английской премьер-лиге Маркус отметился четырьмя мячами и двумя результативными передачами.