«Челси» не хочет возвращения Лукаку в следующем сезоне

Лондонский «Челси» не строит никаких планов по нападающему Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон на правах аренды за миланский «Интер». По информации от Football Italia, в клубе не ждут возвращения бельгийца.

«Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды ещё на один сезон. «Пенсионеры» хотели бы избавиться от форварда на постоянной основе, но из-за маленького спроса сделать это будет очень сложно.

Напомним, Лукаку подвергся критике из-за последнего матча за сборную Бельгии против Хорватии. Нападающий не реализовал несколько хороших моментов, из-за чего «красные дьяволы» не смогли обыграть хорватов и вылетели из турнира на стадии группового этапа.