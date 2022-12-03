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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

К Амрабату есть большой интерес в АПЛ, цена полузащитника – 30 миллионов евро

03 Декабря 2022 • 14:04 Комментировать

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат привлёк внимание клубов из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, хавбек интересен сразу нескольким командам из туманного альбиона.

Имена всех клубов пока не сообщаются, но пока лишь известно, что самый предметный интерес исходит со стороны «Ливерпуля», который как раз находится в активном поиске нового полузащитника.

По сведениям источника, «Фиорентина» будет готова расстаться с Амрабатом за 30 миллионов евро.

Напомним, прошлой зимой в услугах Софьяна был заинтересован лондонский «Тоттенхэм», но «шпоры» так и не смогли заключить сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Софьян Амрабат
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