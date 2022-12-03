Лопетеги близок к первому трансферу во главе «Вулверхэмптона»

Новый тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги близок к тому, чтобы осуществить свой первый трансфер во главе клуба. Если верить журналисту Николо Скире, первым подписанием «волков» при новом тренере с большой долей вероятности станет защитник «Осасуны» Давид Гарсия.

28-летний футболист проводит уже девятый сезон в составе своей нынешней команды. За это время ему пришлось провести 4 кампании в Сегунде. Давиду уже предложили контракт сроком до 2027 года.

Напомним, на старте сезона «Вулверхэмптон» уволил с поста главного тренера Бруну Лаже. Сейчас команда находится на дне турнирной таблицы Английской премьер-лиги.