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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» в 2019 году могла приобрести Хаверца, но в итоге выбрала Гризманна

03 Декабря 2022 • 13:39 Комментировать

Каталонская «Барселона» летом 2019 года могла приобрести у леверкузенского «Байера» нападающего Кая Хаверца, но в итоге отказалась от этой идеи. По информации от издания Sport, сине-гранатовые остановились на кандидатуре Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико».

Напомним, француз перешёл в стан «Барселоны» за 120 миллионов евро, но в итоге этот трансфер стал одним из самых провальных в истории каталонского клуба. Уже летом 2021 года «сине-гранатовые» вернули Антуана мадридскому «Атлетико» на правах аренды с правом выкупа.

Что касается Хаверца, немец через год перебрался в лондонский «Челси», в составе которого в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов, забив в финале победный гол в ворота «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Кай Хаверц
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