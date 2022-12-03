«РБ Лейпциг» требует у «Челси» компенсацию за Вивелла

«РБ Лейпциг» требует у лондонского «Челси» компенсацию за своего бывшего технического директора Кристофера Вивелла, который близок к получению аналогичной должности в стане «пенсионеров».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, стороны пока согласовывают последние детали потенциального сотрудничества. Официальное объявление о назначении в ближайшие дни не ожидается.

Напомним, что помимо нового технического директора, руководству «Челси» ещё нужно назначить спортивного директора. Этот пост остаётся вакантным после ухода Марины Грановской в конце весны.