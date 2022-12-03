У «Барселоны» есть три варианта на позицию правого защитника

Каталонская «Барселона» рассматривает троих кандидатов на позицию правого защитника. По информации от Mundo Deportivo, в шорт-лист «сине-гранатовых» входят Хуан Фойт из «Вильярреала», Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» и Бенжамен Павар из мюнхенской «Баварии». Правда, трансфер последнего маловероятен, так как француз хочет перейти только в ту команду, в которой он будет играть в центре обороны.

Напомним, «Барселона» мониторила каждого из перечисленных игроков в летнее трансферное окно, но клуб не сумел заполучить одного из этих футболистов из-за тяжёлой экономической ситуации. Временным решением стал Эктор Бельерин, который присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента.