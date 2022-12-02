​Журналист раскрыл планы Роналду

Журналист Пирс Морган, который находится в отличных отношениях с Криштиану Роналду, раскрыл планы звёздного футболиста после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду думает, что если хорошо выступит на этом чемпионате мира, то получит то, чего действительно хочет, а именно – клуб из Лиги чемпионов. На данном этапе карьеры всё сводится к желанию Роналду играть в футбол на высоком уровне, ставить рекорды и выигрывать трофеи», - высказался Морган, чьи слова приводит The Telegraph.

Напомним, что именно Пирс Морган недавно взял у Криштиану Роналду резонансное интервью. Журналист говорил, что инициатива об интервью исходила от игрока.