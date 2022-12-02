«Реал» продолжает искать возможности для усиления своего состава. Как стало известно Fichajes, мадридский гранд нацелился на нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Англичанин может стать тем игроком, который заменит в Мадриде Карима Бензема.

Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» нападающий провёл 322 официальных матча. В них Рэшфорд забил 101 гол и отдал 61 результативный пас на партнёра.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Маркуса Рэшфорда в 55 миллионов евро.