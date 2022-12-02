«Челси» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Милана»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов двух лондонских топ-клубов. По информации от Calciomercato, француз с алжирским происхождением находится на радаре у «Челси» и «Арсенала».

Оба клуба активно мониторят ситуацию с контрактом футболиста. Напомним, «Милан» до сих пор не смог продлить с полузащитником соглашение, которое истекает летом 2024 года. Переговоры между сторонами продолжаются, и не исключено, что хавбек всё же поставит подпись под новым контрактом.

На днях также появились слухи, что Беннасер интересен ещё одному английскому клубе – «Ливерпулю», который тоже будет не прочь побороться за трансфер следующим летом.