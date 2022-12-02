Лукаку в следующем сезоне снова будет играть за «Интер»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку в следующем сезоне продолжит выступать за итальянский клуб. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» продлят аренду бельгийца ещё на одну кампанию.

Напомним, в данный момент права на Лукаку принадлежат лондонскому «Челси», который приобрёл форварда у того же «Интера» летом 2021 года за 113 миллионов евро. Ранее ходили слухи о том, что новые боссы «пенсионеров» хотели бы избавиться от Ромелу следующим летом на постоянной основе, но если верить источнику, продление аренды Лукаку в «Интере» – уже практически решённое дело.

В этом сезоне Лукаку часто страдает из-за травм. По этой причине на его счету всего один гол и результативная передача в Серии А.