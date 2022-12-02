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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отношения Клоппа с «Боруссией» не помогут «Ливерпулю» в трансфере Беллингема

02 Декабря 2022 • 11:07 Комментировать

Наличие Юргена Клоппа на посту главного тренера не поможет «Ливерпулю» в оформлении трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста The Times Пола Джойса, немецкий клуб не намерен делать никому скидок, так как хочет получить за хавбека наиболее выгодную сумму.

Напомним, Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» с 2008 по 2015 год и за этот срок выиграл с клубом два чемпионата и Кубок Германии, а также выводил «шмелей» в финал Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. Несмотря на это, руководство «Боруссии» не станет делать Клоппу поблажки за былые достижения немца во главе команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Джуд Беллингем
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