«Тоттенхэм» нашёл топ-форварда, который заменит Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» может в ближайшем будущем лишиться своего лидера атаки Гарри Кейна. Интерес к центрфорварду проявляет мюнхенская «Бавария». «Шпоры» могут продать 29-летнего игрока, поскольку его контракт истекает через 1,5 года.

По данным журналистов Todofichajes, английский клуб определился с нападающим, который может заменить Кейна в команде. «Тоттенхэм» попытается подписать серба Душана Влаховича, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу». Его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Душан забил шесть голов в десяти встречах.