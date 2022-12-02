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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду за 100 миллионов евро

02 Декабря 2022 • 00:21 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» подыскивает атакующего футболиста, который заменил бы на острие атаки Криштиану Роналду. 37-летний форвард недавно расторг трудовое соглашение с «красными дьяволами».

Согласно данным Todofichajes, в сфере интересов манкунианцев находится еще один португалец – нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. Английский гранд хочет купить 23-летнего игрока в январе и готов выложить за его трансфер 100 миллионов евро.

Жоау выступает за испанскую команду с 2019 года. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне Фелиш забил четыре гола и отдал три ассиста в 18 матчах.

Скоулз назвал двух нападающих на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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gella
02 Декабря 2022 в 00:23
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