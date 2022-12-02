Болт рассказал, как воспринял уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал разрыв сотрудничества между португальским центрфорвардом Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».

«Печально наблюдать за таким уходом Криштиану. Он сыграл важную роль для «МЮ» в минувшем сезоне. Роналду часто забивал и приносил команде важные очки. Мне грустно, что он уходит. Хочу пожелать ему удачи в дальнейшем, я являюсь его большим фанатом», - передает слова ямайца Eurosport.

Роналду досрочно расторг трудовое соглашение с манкунианцами, рассчитанное до лета 2023 года. С новым клубом португалец определится после ЧМ-2022.