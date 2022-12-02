Скоулз назвал двух нападающих на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз высказался о том, кто может заменить португальца Криштиану Роналду в нападении «красных дьяволов».

«Есть форварды, которых нужно рассмотреть руководству «Юнайтед». Первый – это Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига». Второй – Коди Гакпо, выступающий за ПСВ. Этот парень очень крут в составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Думаю, тен Хаг уже положил глаз на него», - передает слова Скоулза Manchester Evening News.

Напомним, что Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли трудовое соглашение по обоюдной договоренности.