Действующий контракт полузащитника Серхио Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. 34-летний футболист на днях сказал, что его будущее прояснится к февралю. При этом Бускетс прямо заявил о желании поиграть в МЛС, то есть его летний уход весьма вероятен.

Как сообщает испанский Sport, главный тренер «Барселоны» Хави в ближайшее время встретится с директором Матеу Алемани, чтобы узнать, может ли команда усилиться зимой. В то же время, по данным источника, Хави хочет, чтобы каталонцы подписали полузащитника Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити». Наставник «сине-гранатовых» видит в немце замену для Бускетса.

Отмечается, что Хави даже попросил людей из Манчестера предоставить ему информацию о том, как Илкай Гюндоган ведёт себя за пределами поля.

Действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает летом.