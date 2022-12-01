​В Гане на заседании парламента поиздевались над Магуайром

На заседании парламента Ганы обсуждался бюджет страны на следующий календарный год. Политик Исаак Адонго, представляющий оппозицию, сравнил вице-президента страны Махамуду Бавумиа с футболистом сборной Англии Гарри Магуайром.

«В Англии есть футболист, его зовут Гарри Магуайр. Он отдаёт голевые передачи соперникам. Даже если соперники не могут забить, Магуайр делает это за них. Господин спикер, у нас в стране тоже есть свой экономический Магуайр», - сказал Адонго, поиздевавшись над Магуайром. Слова политика приводит The Telegraph.

Отметим, что Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой за свои ошибки на поле.