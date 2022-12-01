​«Ливерпуль» не нашёл фанатов, которые бросали монеты в Гвардиолу

Во время недавнего матча Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» фанаты мерсисайдской команды бросали монеты в главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу. После игры испанец пошутил, что в следующий раз хулиганам нужно быть точнее, поскольку они в него не попали.

«Ливерпуль» провёл расследование ситуации, но не смог идентифицировать болельщиков, бросивших монеты в тренера команды-соперника. В клубе посмотрели записи с камер «Энфилда», а также опросили стюардов и некоторых болельщиков. Впрочем, выявить хулиганов не удалось. Об этом рассказывает The Athletic.