«Реал» нашёл замену Бензема в «Ливерпуле»

Форвард сборной Уругвая и «Ливерпуля» Дарвин Нуньес пользуется спросом в испанском чемпионате. Как стало известно Defensa Central, заинтересованность в трансфере 23-летнего центрального нападающего проявляет мадридский «Реал».

Сделка между «сливочными» и мерсисайдцами может состояться летом 2023 года. В «Реале» рассматривают Нуньеса в качестве замены французу Кариму Бензема, которому в этом месяце исполнится 35 лет.

Нуньес присоединился к «Ливерпулю» минувшим летом, его трансфер обошелся «красным» в 80 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.

В этом сезоне АПЛ Дарвин забил пять голов и сделал два ассиста в десяти играх.