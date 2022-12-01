Холанн: «Конечно, я испытываю давление перед матчами»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признался, что испытывает давление перед каждым матчем. Напомним, форвард отметился 18 голами в первой половине сезона чемпионата Англии, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

«Конечно, я испытываю давление перед матчами. Обычно, у меня нет проблем со сном, но я тоже ощущаю особый ажиотаж накануне игр. Я выступаю перед 50 тысячами болельщиков, также я знаю, что за мной наблюдают миллионы людей. Когда матчи стартуют, я просто стараюсь получать удовольствие», – цитирует Холанна Gentleman's Journal.

Напомним, Холанн за 60 миллионов евро этим летом перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».