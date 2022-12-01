Каземиро рассказал об отличиях между «Реалом» и «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о главных отличиях между «красными дьяволами» и мадридским «Реалом», за который бразилец выступал с 2013 по 2022 год. Напомним, в составе «сливочных» полузащитник выиграл 5 титулов Лиги чемпионов.

«У каждого из этих клубов есть свои сильные стороны, но я был приятно удивлён тем, насколько страстные у «Манчестер Юнайтед» болельщики. Они очень любят футбол», – заявил Каземиро на пресс-конференции сборной Бразилии.

Напомним, на счету полузащитника один гол в двух турах группового этапа чемпионата мира. Мяч Каземиро в ворота сборной Швейцарии стал победным для «пентакампеоне».