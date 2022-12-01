Райс высказался о возможном уходе из «Вест Хэма»

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал свой возможный уход из стана «молотобойцев». Напомним, следующим летом у футболиста останется год по контракту с командой Дэвида Мойеса.

«Я смотрю за партнёрами по сборной Англии, которые выступают в Лиге чемпионов и выигрывают трофеи. В конце карьеры каждый футболист оглянется назад и оценит, что ему удалось выиграть. У меня всего одна карьера», – заявил Райс на пресс-конференции сборной Англии.

На трансфер Райса будут претендовать «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси», воспитанником которого является сам полузащитник.