Почеттино: «Скучаю по АПЛ»

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил о том, что скучает по Английской премьер-лиге. Напомним, аргентинец находится без работы после увольнения из «ПСЖ» этим летом.

«Я до сих пор скучаю по Английской премьер-лиге. Это один из лучших чемпионатов планеты. Мне очень нравилось жить в Лондоне. Возможное возвращение? Почему бы и нет?», – заявил Почеттино в интервью английскому изданию Talksport.

Напомним, что помимо «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ранее возглавлял в Англии «Саутгемптон». На туманном альбионе аргентинец не выиграл ни одного командного трофея.