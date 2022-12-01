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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Скучаю по АПЛ»

01 Декабря 2022 • 14:25 Комментировать

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил о том, что скучает по Английской премьер-лиге. Напомним, аргентинец находится без работы после увольнения из «ПСЖ» этим летом.

«Я до сих пор скучаю по Английской премьер-лиге. Это один из лучших чемпионатов планеты. Мне очень нравилось жить в Лондоне. Возможное возвращение? Почему бы и нет?», – заявил Почеттино в интервью английскому изданию Talksport.

Напомним, что помимо «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ранее возглавлял в Англии «Саутгемптон». На туманном альбионе аргентинец не выиграл ни одного командного трофея.

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Маурисио Почеттино
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