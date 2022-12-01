Чемпион Италии «Милан» следит за двумя полузащитниками «Ливерпуля». По информации от Calciomercato, «россонери» мониторят ситуацию с будущим Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена. Напомним, у обоих футболистов в конце сезона заканчивается контракт.

«Милан» был бы не против заполучить этих футболистом бесплатно на правах свободных агентов. Окслейд-Чемберлен и Кейта пока не заинтересованы в том, чтобы продлевать контракт с командой Юргена Клоппа, так как обоих полузащитников не устраивает ситуация с игровым временем.

«Ливерпуль», в свою очередь, был бы не против забрать из «Милана» хавбека Исмаэля Беннасера.