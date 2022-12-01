​«Интер» назвал «Тоттенхэму» стоимость Дюмфриса

«Тоттенхэм» вступил в переговоры по защитнику Дензелу Дюмфрису. Как сообщает Football Italia, «Интер» уже назвал лондонскому клубу стоимость нидерландского футболиста – 30 миллионов евро. Именно столько должны заплатить «шпоры», чтобы подписать Дюмфриса в зимнее трансферное окно.

Антонио Конте является приверженцем схемы с тремя центральными защитниками и двумя фланговыми игроками. Дензел Дюмфрис идеально подходит под эту систему, поэтому «Тоттенхэм» и хочет заполнить футболиста.

Дензелу Дюмфрису 26 лет. За «Интер» он выступает с лета 2021 года после трансфера из ПСВ.