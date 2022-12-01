Фернандеш вряд ли перейдёт в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вряд ли окажется в мадридском «Реале». Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях заявил, что не стоит обращать особого внимания на слухи касательно интереса «королевского клуба» к португальцу.

Главной трансферной целью мадридского «Реала» на следующее лето является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, о чём уже не раз сообщалось ранее. Фернандеш является лишь одним из альтернативных вариантов на случай, если «сливочные» не смогут заполучить английского вундеркинда.

На счету Фернандеша уже два гола и две результативные передачи на этом чемпионате мира за сборную Португалии.