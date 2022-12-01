Морган рассказал, переезжает ли Роналду в Саудовскую Аравию

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал информацию, согласно которой экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Это неправда, Криштиану этого не делал», - гласит сообщение Пирса в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец близок к подписанию контракта с аравийским клубом сроком на 2,5 года. Его заработок в «Аль-Насре», по данным СМИ, составил бы порядка 200 миллионов евро в год.

В настоящий момент Роналду выступает за сборную Португалии на ЧМ-2022. Команда досрочно вышла в плей-офф турнира.