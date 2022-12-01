Джеймс назвал трёх самых сложных соперников в карьере

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс назвал имена трёх самых сложных соперников в карьере.

«Три самых сложных соперника в карьере? Я могу назвать Садио Мане, Винисиуса Жуниора и Рафаэла Леау», – написал англичанин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в столкновении с Леау Джеймс получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом». Из-за этого повреждения защитник не смог попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

Относительно недавно Джеймс продлил свой контракт с лондонским «Челси» до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.