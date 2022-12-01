Рис Джеймс: «Продолжаю следить за «Уиганом» до сих пор»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс признался, что до сих пор следит за своим бывшим клубом «Уиганом», который в данный момент выступает в Чемпионшипе. Напомним, воспитанник «синих» играл за «латикс» в сезоне-2018/19 на правах годичной аренды.

«Уиган» помог мне войти в нужный ритм и играть каждую неделю. Я постоянно учился чему-то новому. По истечению некоторого времени я начал прогрессировать. В этом клубе я стал более уверенным, так как получил много опыта, как хорошего, так и плохого. Я до сих пор продолжаю следить за «Уиганом», – написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.