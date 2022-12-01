После трансфера Нкунку «Челси» хочет заполучить ещё одного футболиста «РБ Лейпцига»

Лондонский «Челси» помимо Кристофера Нкунку хочет приобрести у «РБ Лейпцига» ещё одного футболиста. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» также хотят также заполучить у быков центрального защитника Йошко Гвардиола.

Напомним, летом лондонская команда уже пыталась приобрести хорвата и даже предлагала за него 90 миллионов евро при условии, что Йошко останется в «РБ Лейпциге» до конца сезона-2022/23. Тем не менее, немецкий клуб отказался от сделки.

Что касается Нкунку, как и сообщалось ранее, сторонам осталось лишь подписать все необходимые бумаги. Сумма трансфера составит около 60 миллионов евро, так как эта сумма прописана в качестве отступных.