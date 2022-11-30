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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по Гакпо слухи

30 Ноября 2022 • 20:58 Комментировать

Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо находится на радаре многих европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Николо Скира, переговоры о трансфере Гакпо уже начал «Манчестер Юнайтед». Английский гранд связался с ПСВ и ведёт обсуждение.

Отмечается, что самому Коди Гакпо «Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт до конца сезона 2026/2027 с опцией продления ещё на один год.

Напомним, что Коди Гакпо забивал в каждом из трёх матчей сборной Нидерландов на текущем чемпионате мира.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 23-летнего Коди Гакпо в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
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