Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо находится на радаре многих европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Николо Скира, переговоры о трансфере Гакпо уже начал «Манчестер Юнайтед». Английский гранд связался с ПСВ и ведёт обсуждение.

Отмечается, что самому Коди Гакпо «Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт до конца сезона 2026/2027 с опцией продления ещё на один год.

Напомним, что Коди Гакпо забивал в каждом из трёх матчей сборной Нидерландов на текущем чемпионате мира.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 23-летнего Коди Гакпо в 45 миллионов евро.