​Стам упрекнул атакующих игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался об игроках атакующей линии команды.

«Манчестер Юнайтед» нужен вингер, который показывает определённое качество футбола, потому что Джедон Санчо пока этого не делает. Маркус Рэшфорд в порядке, а Антони, хоть и забил пару голов, должен активизироваться, потому что он не показывает своего максимума.

Чтобы быть стабильными, «Манчестер Юнайтед» нужны нападающие, которые проявляют себя почти в каждом матче. Нужно, чтобы были варианты, чтобы один игрок мог подменить другого», - рассказал Стам Football Betting.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.