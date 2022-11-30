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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стам упрекнул атакующих игроков «Манчестер Юнайтед»

30 Ноября 2022 • 19:33 Комментировать (2)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался об игроках атакующей линии команды.

«Манчестер Юнайтед» нужен вингер, который показывает определённое качество футбола, потому что Джедон Санчо пока этого не делает. Маркус Рэшфорд в порядке, а Антони, хоть и забил пару голов, должен активизироваться, потому что он не показывает своего максимума.

Чтобы быть стабильными, «Манчестер Юнайтед» нужны нападающие, которые проявляют себя почти в каждом матче. Нужно, чтобы были варианты, чтобы один игрок мог подменить другого», - рассказал Стам Football Betting.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Яп Стам Антони Джедон Санчо
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
30 Ноября 2022 в 20:04
из вариантов что есть на рынке мне кажется им нужно побороться за Осимхена или Гакпо
Манкунианец76
30 Ноября 2022 в 20:27
или добить невероятный переход из ПСЖ Мбапе))Вот это бомба будет!!
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