Ходят слухи, что Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Нарс» - клуб из Саудовской Аравии готов предложить звёздному португальцу невероятный контракт.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Криштиану Роналду действительно получил от «Аль-Насра» официальное предложение в 200 миллионов евро за сезон. Но есть один важный нюанс.

«Большая часть [предложенных денег] – это спонсорские сделки, поэтому пока не ясно, можно ли согласовать имиджевые права», - написал Романо.

По данным инсайдера, Криштиану Роналду ещё ничего не решал и не подписывал – он сосредоточен на чемпионате мира.