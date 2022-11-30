Пулишич может вернуться в «Боруссию», но есть нюанс

Слухи продолжают связывать атакующего полузащитника Кристиана Пулишича с уходом из «Челси». Как сообщает немецкое издание Bild, американский футболист может вернуться в дортмундскую «Боруссию». Впрочем, есть нюанс – Пулишич должен согласиться на существенное сокращение заработной платы. «Шмели» не готовы платить Кристиану 10 миллионов евро в год – именно такую сумму футболист сейчас зарабатывает в Лондоне.

Кристиану Пулишичу 24 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 38 миллионов евро.

За «Челси» Кристиан Пулишич провёл 133 матча. В них американец забил 26 голов и отдал 21 голевой пас на партнёров.