​«Челси» продаст Пулишича при одном условии

«Челси» готов рассмотреть возможность продажи атакующего полузащитника Кристиана Пулишича. Лондонцы могут продать американца при одном условии – предложение должно составить 30-35 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает TuttoJuve.

Отмечается, что «Ювентусу» будет сложно удовлетворить финансовые аппетиты «Челси», поэтому переезд Кристиана Пулишича в Турин пока что выглядит маловероятным.

За «Челси» Кристиан Пулишич выступает с лета 2019 года. 24-летний американец провёл за «пенсионеров» 133 матча, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.