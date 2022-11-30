Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» выбирает из двух звёздных нападающих

30 Ноября 2022 • 12:45 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» планирует усилить атакующую линию летом следующего года. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, в шорт-листе немецкого гранда находятся два топ-нападающих. Речь идет о Гарри Кейне из лондонского «Тоттенхэма» и Рафаэле Леау («Милан»). Стоимость англичанина оценивается в 90 миллионов евро, а португальца – в 85 миллионов.

В нынешнем сезоне Кейн провел 15 поединков в Премьер-лиге, отметившись 12 забитыми мячами и одним ассистом. На счету Леау шесть голов и четыре голевые передачи в 14 встречах Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает из двух звёздных нападающих
12:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «У Роналду не будет предложений от больших клубов»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити» 1
11:40 · Англия. Премьер-лига
Холл переведён в первую команду «Челси»
09:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» нашёл потенциального новичка на ЧМ-2022
08:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» готов заплатить 70 млн евро за игрока сборной Португалии
08:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» хочет купить новую звезду сборной Нидерландов
01:07 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала, где экс-футболист хранил свои сбережения 5
29 Ноября
22:03 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм не стесняется тратить деньги на чемпионате мира по футболу в Катаре
21:50 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Интером» по Дюмфрису слухи
19:53 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на хавбека сборной Марокко слухи
19:39 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» готова продать Абрахама, форвард может вернуться в АПЛ
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Баварии» придётся раскошелиться, чтобы заполучить Кейна
16:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Челси» готовит 50 миллионов евро за игрока сборной Испании
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - фаворит на трансфер Райса
Все новости
Рекомендуем