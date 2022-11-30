«Бавария» выбирает из двух звёздных нападающих

Мюнхенская «Бавария» планирует усилить атакующую линию летом следующего года. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, в шорт-листе немецкого гранда находятся два топ-нападающих. Речь идет о Гарри Кейне из лондонского «Тоттенхэма» и Рафаэле Леау («Милан»). Стоимость англичанина оценивается в 90 миллионов евро, а португальца – в 85 миллионов.

В нынешнем сезоне Кейн провел 15 поединков в Премьер-лиге, отметившись 12 забитыми мячами и одним ассистом. На счету Леау шесть голов и четыре голевые передачи в 14 встречах Серии А.