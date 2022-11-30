Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити»

Один из лучших тренеров современности Хосеп Гвардиола прокомментировал подписание нового трудового соглашения с «Манчестер Сити».

«Я решил заключить новый контракт, потому что здесь солнечно», - с улыбкой сказал Пеп.

«Мне здесь комфортно находиться. У меня есть все. Конечно, это не Барселона, и я не могу назвать Манчестер своим домом. Однако мы играем каждые три дня, и это приносит мне удовольствие. Поэтому мне здесь хорошо», - передает слова 51-летнего испанца Mundo Deportivo.

Новый контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года.

«Манчестер Сити» занимает в АПЛ второе место, отставая от «Арсенала» на пять очков.