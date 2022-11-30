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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» нашёл замену Роналду в «Барселоне» с ценником миллиард евро

30 Ноября 2022 • 09:39 Комментировать (2)

Перспективный нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть свой нынешний клуб и перебраться в Английскую премьер-лигу. Согласно сообщениям Triball Football, заинтересованность в его трансфере проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Красные дьяволы» рассматривают 20-летнего игрока в качестве замены португальцу Криштиану Роналду, с которым недавно был расторгнут контракт. Мерсисайдцы видят в Ансу альтернативу сенегальцу Садио Мане, ушедшему в мюнхенскую «Баварию».

Трудовой договор Фати с «Барселоной» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Его клаузула, прописанная в контракте с каталонцами, составляет один миллиард евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ансу Фати
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Комментарии (2)
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Манчестерский Иппатий
30 Ноября 2022 в 10:28
А что, сегодня 1-е апреля??
HG2017
30 Ноября 2022 в 11:07
У этих первое апреля каждый день.
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