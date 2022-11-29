Бекхэм не стесняется тратить деньги на чемпионате мира по футболу в Катаре

Бывший футболист Дэвид Бекхэм стал одним из героев чемпионата мира по футболу в Катаре. Звезда «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» прибыл в Доху со своей семьей с деловым визитом, чтобы насладиться просмотром турнира вживую, а также провести пару деловых встреч. Экс-спортсмен не пожалел финансов, и окружил себя в полной мере местной катарской роскошью.

Согласно информации британского издания Mail Online, Бекхэм почти неделю провел в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental de Doha. Источник сообщил, что англичанин остановился в одном из самых вместительных люксов – Baraha View. Номер знаменитости включает в себя собственную обеденную зону, открытый внутренний дворик, спортзал и бассейн.

Апартаменты знаменитости находятся на последнем этаже отеля. Известно, что проживание в нем обходится звезде в 23 000 евро за ночь. Стоит отметить тот факт, что спортсмену пришлось съехать с люксового жилья, поскольку фанаты узнали о месте проживания своего кумира.

«Персонал был очень рад, когда видел Бекхэма в отеле. К нему обращались «сэр Дэвид», потому что он всегда был учтив по отношению к окружающим. Другие гости его практически не беспокоили. У него был великолепный номер. Это как отель в отеле, а значит, ему можно было и не пересекаться ни с кем», - отметил информатор.

Также источник отметил, что бывший футболист нанял для своей семьи частного повара, который готовил для своего семейства особую еду, которой не было в меню, предлагаемом отелем. К примеру, на обед Дэвиду и его семье подавали японский стейк Кобе, а также различные блюда из басты.