«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику Софьяну Амрабату из «Фиорентины». Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport.

26-летний футболист привлёк внимание гранда Премьер-лиги своими выступлениями на чемпионате мира, где сборная Марокко уже сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Бельгию (2:0). Амрабат внёс серьёзный вклад в эти успехи своей национальной команды.

Действующий контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до средины 2024 года. В нём прописана опция продления ещё на один сезон.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Софьяна Амбарата в 10 миллионов евро.