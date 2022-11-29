​«Рома» готова продать Абрахама, форвард может вернуться в АПЛ

В нынешнем сезоне нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам уже не выступает на том уровне, который он демонстрировал в прошлом футбольном году. Как сообщает Calciomercato, римский клуб готов продать Абрахама по завершению сезона 2022/2023.

Тэмми Абрахам может вернуться в Английскую премьер-лигу – наиболее предметный интерес к форварду проявляет «Астон Вилла».

Тэмми Абрахаму в октябре исполнилось 25 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают английского форварда в 45 миллионов евро.

В 15 матчах текущего чемпионата Италии Тэмми Абрахам забил три гола и отдал два голевых паса.