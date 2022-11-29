​«Баварии» придётся раскошелиться, чтобы заполучить Кейна

«Бавария» следит за нападающим «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейном, хотя публично руководители клуба всякий раз это отрицают. Сообщалось, что такая тактика «Баварии» связана с нежеланием портить отношения с лондонским клубом.

Чтобы заполучить Гарри Кейна, «Баварии» придётся раскошелиться. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, трансфер английского нападающего будет стоить мюнхенцам от 80 до 100 миллионов евро.

Действующий контракт связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца сезона 2023/2024. Лондонцы наверняка постараются сохранить форварда в своих рядах.