«Челси» - фаворит на трансфер Райса

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс находится в сфере интересов другого лондонского клуба – «Челси». Об этом рапортует портал Goal.com.

Источник сообщает, что «пенсионеры» считаются фаворитами в гонке за 23-летним футболистом. Райс связан контрактными обязательствами с «молотобойцами» до середины 2024 года, а его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Деклан провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

После 14 сыгранных матчей «Челси» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ.