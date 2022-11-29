Опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс в настоящий момент считается одним из лучших игроков Европы на своей позиции. Интерес к футболисту проявляют многие топ-клубы, и, как сообщалось ранее, Райс готов пойти на повышение ближайшим летом.

«Вест Хэм» планирует хорошо заработать на трансфере одного из своих лидеров. Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб хочет выручить за Деклана Райса 70 миллионов фунтов (примерно 81 миллион евро).

За первую команду «Вест Хэма» 23-летний Деклан Райс провёл 215 матчей. В них футболист забил 11 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.