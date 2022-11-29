Игрок «Манчестер Сити» стал ключевой трансферной целью «Барселоны»

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает портал Goal.com, в подписании 32-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» обозначили Гюндогана приоритетной трансферной целью. Срок трудового договора полузащитника с «горожанами» истекает летом следующего года.

В составе «Манчестер Сити» Илкай выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник поучаствовал в 12 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.